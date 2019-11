A banda de Dave Grohl é o primeiro nome confirmado no festival Rock in Rio Lisboa, no próximo ano. A banda de Dave Grohl volta a Portugal para atuar no dia 21 de junho.

O regresso a Portugal acontece numa altura em que a banda comemora 25 anos, contando a partir do momento em que Dave Grohl, na altura baterista dos Nirvana, gravou temas que viriam a fazer parte do primeiro albúm da banda.

Um novo albúme será "possivelmente" editado em 2020, segundo o vocalista disse em setembro passado.

A primeira vez que os Foo Fighters atuaram foi em 1998, na Expo'98 e no Coliseu do Porto e pisaram, pela primeira vez, o em 2004, o palco do Rock in Rio Lisboa.

A 9.ª edição vai acontecer em junho, nos dias 20, 21, 27 e 28.