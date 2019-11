Nancy Pelosi, responsável pela abertura do processo de inquérito para a destituição de Donald Trump, disse, esta quinta-feira, que há evidências claras de que o Presidente dos Estados Unidos utilizou o seu cargo de forma abusiva.

A presidente da Câmara dos Representantes acrescentou ainda que Trump “minou a segurança nacional dos Estados Unidos” ao pressionar o Presidente ucraniano para investigar a empresa do filho de Joe Biden, proprietário de uma empresa na Ucrânia.

A líder democrata confessou também que os parlamentares envolvidos no processo de impeachment de Trump ainda não sabem quais as acusações que lhe poderão imputar.

Vários assessores da Casa Branca e funcionários do Departamento de Estado foram inquiridos no processo, que teve início há duas semanas, e que começou por acontecer em sessões públicas.

A Casa Branca negou-se a colaborar no processo, inviabilizando a audição de algumas figuras próximas do Presidente, alegando que o inquérito é “uma perda de tempo” e uma “caça às bruxas”. Pelosi decidiu não suspender o inquérito para esperar que os tribunais decidam se algumas testemunhas são ou não obrigadas a comparecer, entre os quais John Bolton, ex-acessor de segurança nacional da Casa Branca, que muitos democratas consideram ser uma peça fundamental para o processo.

Caso as conclusões do inquérito sejam aprovadas por maioria simples na Câmara dos Representantes, o processo segue para o Senado, sendo necessário dois terços para a destituição do Presidente.