O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse, esta quinta-feira, que a deslocação da base aérea n.º 1 de Sintra para Beja vai realizar-se durante a próxima primavera. O anúncio foi feito no 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, onde Pedro Siza Vieira esclareceu que a mudança “vai libertar muitos constrangimentos na gestão do espaço aéreo na proximidade do aeroporto de Lisboa e permitir mais movimentos com menos constrangimentos do que aqueles que se verificam".

No Congresso, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que teve início esta quinta-feira, em Viana do Castelo, o ministro admitiu que o aeroporto de Lisboa é uma limitação na captação de mais turistas para Portugal.

Pedro Siza Vieira destacou ainda o contributo do setor do turismo para o desenvolvimento da economia, e afirmou que o Governo tem “também particular atenção à melhoria da operação aeroportuária no aeroporto de Lisboa”. O ministro garantiu ainda que o Governo sabe “que o reforço da capacidade aeroportuária está comprometido enquanto não podermos ter em operação o novo aeroporto do Montijo, mas um investimento muito significativo [já a anunciado] vai ser feito também no Aeroporto Humberto Delgado e é nesse que temos que nos concentrar".

Recorde-se que o setor hoteleiro tem pedido urgência no avanço das obras do aeroporto complementar do Montijo.