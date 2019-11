Depois de ter vencido um Grammy Latino, José Cid vai lançar um novo álbum, esta sexta-feira. “Fados, Fandangos, Malhões… e uma Valsinha” é “um álbum contracorrente onde os fados não são bem fados e os fandangos não são bem fandangos”, em que as músicas têm origem em sonoridades populares, “às quais José Cid acrescentou o seu incomparável cunho”, pode ler-se num comunicado da agência do cantor.

Algumas das músicas presentes no álbum já são bem conhecidas pelo público como “Se Eu Pudesse Voar” ou ainda “No Meu Fado Há Sempre Um Blues”, dueto com Marisa Liz, dos Amor Electro. O álbum apresenta ainda um dueto com Ricardo Ribeiro, o fado/flamenco “Por Calles y Vielas”, e um dueto com Matilde Cid, “Que Bem que baila a Moura”.

A última faixa é uma música dedicada à mulher do cantor "que nos deixa entrar no seu quotidiano de cumplicidade e amor". Este álbum "vai ficar para a posteridade e vem celebrar uma vida dedicada à Música, justamente recompensada com este Grammy Latino", conclui a nota.