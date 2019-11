Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo a partir das 15h de sexta-feira e as 00h de sábado, devido a agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê ondas de noroeste com 4 a 5 metros, em especial a sul do Cabo Mondego.

Já a previsão de chuva por vezes forte e persistente levou o IPMA a colocar os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Coimbra e Braga sob aviso amarelo, entre as 00h e as 12h de sexta-feira. Entre as 3h e as 15 de amanhã, prevê-se também vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros por hora nas terras altas.

O distrito da Guarda vai estar sob aviso amarelo entre as 3h e as 18h de sexta-feira devido à previsão de vento forte com rajadas até 110 quilómetros por hora nas terras altas.

Sob aviso amarelo vai estar ainda o distrito de Aveiro entre as 00h e as 12h de sexta-feira por causa da chuva forte e persistente.

Sublinhe-se que o aviso amarelo aplica-se a situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, afirma o IPMA.