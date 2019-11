Mercado da política

O mercado da política, para os neófitos, deixou de ser um mercado de ideias para quem com elas concordar para ser um mercado de resposta específica a segmentos promissores.

O mercado da política em democracia é, por natureza, um mercado de ideias, de propostas e contrapropostas e de soluções alternativas. De acordo com os seus valores e princípios, espera-se das forças políticas que ofereçam programas gerais ou específicos de ação, competindo aos eleitores validá-las ou não, no exercício dos seus direitos de escolha.

Nesta perspetiva, a política trata de ideias e da sua transformação em ações concretas. Em democracia, esse processo é validado pelo escrutínio dos povos e intermediado pelos representantes políticos, organizados em partidos ou movimentos de matriz diversa e em evolução permanente.

Para facilidade de análise, esses partidos e movimentos são muitas vezes classificados como sendo de projeto, quando têm uma perspetiva holística da sociedade e do programa para balizar a sua ação, ou de causas, quando se aglutinam em torno de um propósito delimitado no âmbito ou no tempo.

Na democracia portuguesa, os partidos tradicionais assumiram-se normalmente como partidos de projeto, com visões alternativas para a sociedade baseadas em orientações programáticas e filosofias políticas distintas, enquanto os novos partidos foram chegando à Assembleia da República tendencialmente como partidos de causas, procurando depois sedimentar o seu posicionamento, alargando o seu espaço e o seu espectro de intervenção. Assim aconteceu, por exemplo, com o Bloco de Esquerda e, mais recentemente, com o PAN.

Sinal dos tempos, as três forças políticas que chegaram ao Parlamento nas eleições de 6 de outubro aparentam ter escolhido um caminho diferente. Em vez de proporem ideias no mercado da política, preenchem segmentos desse mercado em que encontraram uma procura potencial, criando “produtos políticos” por medida para preencher esses segmentos.

O Chega adaptou o seu discurso ao segmento de mercado do ressentimento, como se pode verificar pela dissonância entre o pensamento escrito e as performances discursivas do seu principal rosto. Por seu lado, a Iniciativa Liberal especializou-se no nicho dos que consideram que pagam impostos em excesso, escusando-se, pelo menos até agora, a transmitir uma visão global daquilo que deixaria de ser oferecido como serviço público se o Estado perdesse uma parte significativa da sua capacidade financeira. Finalmente, o Livre, que se foi afirmando como um representante da chamada esquerda nórdica ou da social-democracia avançada e focada nos direitos sociais aprofundados e universais, passou a explorar o segmento da vitimização, colhendo frutos nos vários alçapões da História e da realidade difusa das sociedades complexas do nosso tempo.

Não pretendo neste texto fazer uma apreciação qualitativa destas opções estratégicas e táticas. O tempo e os eleitores se encarregarão de a fazer. Quero, sim, sublinhar esta mutação na natureza da política em Portugal, seguindo padrões de outras paragens e aproveitando as potencialidades e as oportunidades da política 4.0. O mercado da política, para os neófitos, deixou de ser um mercado de ideias para quem com elas concordar para ser um mercado de resposta específica a segmentos promissores. É uma nova realidade com que temos de lidar.

Eurodeputado