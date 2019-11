Rodrigo Gonçalves, antigo líder interino da concelhia de Lisboa do PSD, é apontado como um homem do aparelho do partido, polémico e, até foi consultor de Rui Rio, atual líder social-democrata. Recusou um lugar (de menor destaque) nas listas de deputados por Lisboa e agora vai dar apoio a Luís Montenegro, na corrida à liderança dos sociais-democratas.

“A escolha que faço não é contra ninguém, mas sim a favor de um projeto vencedor que vai, seguramente, derrotar o Partido Socialista, esse que é o principal adversário político que devemos ter”, escreveu ontem o também vice-presidente eleito da distrital de Lisboa.

Rodrigo Gonçalves foi consultor de Rui Rio mas acabou por se demitir depois do DN ter noticiado que o seu nome estaria (alegadamente) associado à criação de perfis falsos em redes sociais. O próprio desmentiu.

Na guerra pela liderança do PSD, a distrital de Lisboa é o espelho da profusão de apoios do PSD no País entre os vários candidatos.. O líder da estrutura, Ângelo Pereira, está com Miguel Pinto Luz, tal como Luís Newton, e Pedro Pinto ( o anterior presidente) deverá apoiar Luís Montenegro. A própria cabeça-de-lista por Lisboa nas legislativas, Filipa Roseta, estará ao lado de Rui Rio.

O atual presidente do PSD, Rui Rio, deixou temporariamente a campanha interna, e foi a Zagreb defender que PSD e PS juntos representam 81% dos deputados e não há um movimento significativo em Portugal de perfil fascista ou de extrema direita. Ou seja, “nesse aspeto, a Europa e o PPE podem estar sossegados relativamente a Portugal”. Rio falava no congresso da família europeia do PSD, o PPE.

Em Bruxelas, o seu adversário Luís Montenegro considerou que o Governo português “gosta de dizer que fala em grosso” na Europa, mas é uma voz “quase inaudível”.