A comprar já me deparei com umas melhores, outras piores, até que encontrei o Sr. António, que é de Marvão e me arranja as melhores castanhas. E porque ninguém merece o trabalho que dão na hora de descascar, ele arranjou-me piladas e partilhou algumas receitas simples. Eu adoro simples, prático, descomplicado acima de tudo, mas cheio de sabor e nutricionalmente rico.

Os peritos dizem que as castanhas são uma excelente fonte de minerais, como potássio, magnésio e fósforo, além de conterem vitamina B. A castanha está também indicada para apoiar grandes esforços intelectuais, pois fortalece as funções do cérebro. E é uma aliada para manter o sistema nervoso saudável, sendo recomendada a pessoas sujeitas a stresse físico ou psicológico, ajudando-as a relaxar e até a dormir. E esta receita fica na lista da minha comfort food.

Mash de Castanhas com Canela & Mel de Mação

500 g de castanhas piladas

Pitada de sal

1 pau de canela

2 colheres de sopa de mel (pode ajustar a gosto)

1 pedaço de gengibre (opcional)

1 colher de chá de canela em pó

Sumo de meio limão

Método

Num tacho coloque as castanhas com uma pitada de sal e o pau de canela, cubra com água e deixe cozinhar por 30 minutos. O tempo de cozedura poderá variar; verifique antes de retirar.

Entretanto, numa malga coloque o mel, o sumo de limão e a canela. Envolva e deixe repousar.

Retire a água das castanhas e com um garfo esmague; poderá também reduzir a puré. Eu gosto de sentir pedaços de castanha, confere-lhe crocância e um aspeto mais rude.