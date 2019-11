Um homem, de 33 anos, foi identificado e detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela prática de um crime de homicídio na forma tentada, no Porto.

De acordo com um comunicado daquela autoridade, emitido esta quarta-feira, os factos ocorreram este sábado, pelas 02h30, na Rua das Oliveiras, no Porto. O suspeito, que se fazia acompanhar de outro indivíduo, encontrou a vítima e agrediu-a violentamente em plena via pública. De seguida, com uma arma de fogo, baleou a vítima, atingindo-a num membro superior e na zona abdominal.

Segundo a mesma nota, os factos foram "o culminar de vários episódios de agressões, que terão sido perpetrados pelo arguido ao ofendido, ao longo de vários meses, na sequência de um desentendimento ocorrido entre ambos aquando da concretização de uma compra de produto estupefaciente”.

“O arguido, com antecedentes criminais pela prática de crimes de falsificação de documento, tráfico de estupefacientes, detenção de arma proibida e condução ilegal, é ainda suspeito noutro inquérito em curso na Polícia Judiciária por ter participado em violenta agressão de um indivíduo, em 2018, na cidade do Porto”, explica a PJ.

O detido, desempregado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.