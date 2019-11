Saúde. A culpa é só do Governo? E os médicos?

O que se passa na saúde é verdadeiramente inaceitável, com doentes há mais de um ano à espera de serem operados. Quanto às consultas é melhor nem falar, que o cenário é ainda mais negro. O encerramento de serviços fundamentais, como urgências, é notícia dia sim dia não, e a história das maternidades é ainda mais arrepiante.

Faltam médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, não há equipamentos modernos, alguns estão obsoletos, e os hospitais que deviam tratar da saúde às pessoas, nalguns casos, fazem lembrar mais corredores da morte.

Mas será que a culpa é só dos sucessivos Governos? Relendo uma entrevista que o cirurgião Manuel Antunes deu ao i antes de ser corrido do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por ter feito 70 anos – penso que atualmente exerce no privado – fico com outra ideia. Em primeiro lugar, a redução das 40 horas semanais para 35 foi um desastre completo, para um país com tão pouca produtividade.

Depois há todo um mundo que muitos médicos não querem discutir. É certo que Manuel Antunes liderava uma equipa que estava inserida num centro de responsabilidade integrado do SNS, tendo por isso mais autonomia, e onde o próprio fazia entre 70 e 75 horas semanais, mas a história da concubinagem de que falava devia obrigar o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos a discutirem o assunto sem rodeios: a obrigatoriedade ou não de os médicos optarem pelo público ou pelo privado.

Vamos acreditar que a maioria dos médicos são honestos e não transferem doentes do público para o privado, onde ganham muito mais. Mas ninguém no seu estado perfeito de saúde acredita que não há quem o faça. Por isso, e por muitas outras razões, seria muito importante separar as águas. É óbvio que quem optasse pelo SNS teria de ser mais bem pago. Mas estas longas esperas dos doentes para serem operados ou para terem um consulta diminuiria seguramente. Manuel Antunes fazia entre 12 e 14 cirurgias por semana. O seu serviço era um exemplo para todos. Qual a razão para não se copiar esse modelo?