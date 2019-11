Pelo menos 25 migrantes foram encontrados, esta terça-feira, num navio de carga que saiu de um porto em Vlaardingen, uma cidade holandesa perto de Roterdão, em direção ao Reino Unido. Segundo o Telegraph, a embarcação voltou para trás após as pessoas serem descobertas, pela tripulação, num contentor frigorífico.

Ainda não é conhecida a nacionalidade dos migrantes, porém, segundo a mesma publicação, seria um grupo de homens "do médio oriente".

As pessoas foram assistadas, tendo duas sido levadas para o hospital, ainda que não estivessem em estado grave.

A porta-voz da polícia de Roterdão garantiu que estavam cerca de 20 ambulâncias para assistir os migrantes à chegada. "Nós estamos preocupados como é que eles estão", afirmou, não conseguido confirmar se havia uma criança entre o grupo. Mirjam Boers esclareceu ainda que não se sabe se os migrantes entraram no porto de Vlardingen ou se já estavam dentro do cargueiro.

