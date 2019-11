1. Inquietação

“É só inquietação, inquietação”, é provavelmente a linha mais reconhecida do cantautor, que nunca deixou de cantar contra o que o inquietava. Acompanhado por uns acordes de uma guitarra que teimava em fugir para a bossa-nova, é um dos melhores exemplos não só da filosofia do músico, mas também do seu ecletismo. Recebeu uma atualização respeitável pelas mãos e voz de JP Simões no álbum 1970 (lançado em 2006).

2. FMI

O épico lírico e instrumental que se estende em duas partes diferentes poderia ter sido escrito durante a crise que afetou Portugal esta década, mas foi concebida em 1979 e lançada em 1982. A música, originalidade e influência de José Mário Branco nunca esteviveram tão presentes como neste trecho com cerca de 25 minutos. Os Linda Martini utilizaram o poema que abre a segunda parte da música como sample na faixa Partir Para Ficar, do disco Olhos de Mongol (2006).

3. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades

A ditadura obrigou o músico a exilar-se em França, em 1963, e foi neste exílio, quando releu o soneto Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, de Luís de Camões, que lhe surgiu a ideia para criar esta música. Com o instrumental da música La Nouvelle Génération, do seu amigo compositor francês Jean Sommer, assim nasceria a música, cuja única mudança, em relação ao soneto original, pode ser vista no refrão: “E se todo o mundo é composto de mudança/ troquemos-lhe as voltas, que inda o dia é uma criança”.

4. Qual é a Tua, ó Meu

Mais uma faixa do icónico álbum Ser Solidário (1982), uma divertida canção onde perguntava “Qual é a tua, ó meu? / Andares a dizer ‘quem manda aqui sou eu’?” a alguém que andava a (des)construir a Lisboa que conhecia, desde o Intendente até à Buraca. Outra faixa intemporal que, olhando para a gentrificação e para todas as construções feitas para agradar turistas, podia ser aplicada aos tempos que correm.

5. Canto dos Torna-Viagem

Esta faixa é talvez mais reconhecida no contexto dos Três Cantos, grupo que juntava o igualmente lendário Fausto, autor de Por Este Rio Acima, e o incontornável Sérgio Godinho. Uma proposta irrecusável ouvir estes três senhores da música portuguesa cantar esta faixa em uníssono.