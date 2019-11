Um acidente entre três autocarros no México fez 13 mortos e 39 feridos, por volta das 20h de segunda-feira, 2h de terça-feira em Lisboa. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado do México, uma criança de três anos morreu, 11 mortes foram declaradas no local e as outras duas vítimas foram ainda levadas para o hospital Magdalena de las Salinas, na Cidade do México, onde acabaram por morrer.

Os 39 feridos estão a ser tratados em diferentes centros hospitalares. O acidente ocorreu quando um dos veículos tentava ultrapassar os outros dois, na autoestrada entre a capital e o município de Ecatepec. Segundo a publicação Mexico News Daily, o veículo bateu na parte de trás de um autocarro que estava parado para os passageiros entrarem, e este, por sua vez, colidiu com o que estava parado à sua frente.

Até às 19h de Lisboa – 13h no México –, apenas sete das 13 vítimas mortais foram identificadas.