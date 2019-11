As ações da SAD do Benfica dispararam ontem em bolsa, chegando a valorizar 73,18%, e encerrando a sessão com uma subida de 70%, fixando o valor por ação nos 4,70 euros. Esta subida é a maior registada pelo clube da Luz em bolsa, desde a Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada por Joe Berardo, em 2007.

Esta valorização explica-se pela OPA parcial lançada na segunda-feira pelo clube para a compra de 28,6% do capital da SAD, numa operação que totaliza 32,3 milhões de euros. O clube detém atualmente 66,9% da SAD e pretende agora adquirir mais 28,06% do capital, investindo um valor de cinco euros por ação.

Se a operação for concluída com sucesso, o Benfica passará a controlar cerca de 95% do capital social da SAD, sendo que os 3,28% detidos pelo presidente Luís Filipe Vieira e a restante percentagem pelos restantes membros dos órgãos sociais do clube não podem entrar nesta operação. O objectivo do Benfica passa por controlar a totalidade da SAD e é previsível que a compra da parte do capital restante seja efetuada aquando do final dos respetivos mandatos.