Desde 2010, o número de balcões bancários em Portugal registou uma significativa redução, tendo fechado cerca de duas mil agências. Mas apesar desta redução continua a estar acima da zona euro. Os dados são do Banco de Portugal e constam nas séries longas do setor bancário português 1990-2018, divulgadas esta terça-feira.

O banco central explica que o número de balcões bancários no território nacional mais do que duplicou na década de 90, passando de um número inferior a dois mil em 1990 para um valor em torno dos 5300 em 2000. Depois de alguma estabilização nos primeiros cinco anos do novo milénio, verificou-se um novo aumento nos anos seguintes, atingindo-se um valor máximo perto de 6500 em 2010. Desde então, e em especial a partir de 2013, o número de balcões registou uma grande diminuição, situando-se ligeiramente acima de 4000 em 2018.

O relatório concluiu que a tendência da queda no número de balcões manteve-se na zona euro mas Portugal começou mais cedo.

No que diz respeito ao total de ativos, existem apenas três países com um número de balcões acima de Portugal: Eslovénia, Lituânia e Eslováquia.

Relativamente a recursos humanos, foi registada uma “assinalável redução do número de trabalhadores nos anos mais recentes”, sendo que, atualmente, “o setor bancário caracteriza-se pela predominância de colaboradores com muitos anos de experiência e de idade”.

O Banco de Portugal informou ainda que, nos últimos dez anos, mais de duas mil caixas multibanco desapareceram em Portugal. Atualmente, existem no país, um total de 11 569 caixas automáticas. Do lado contrário estão as terminais de pagamento automático que têm registado um aumento significativo.