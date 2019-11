O festival Paredes de Coura anunciou ontem os primeiros quatro nomes da edição 2020. Os norte-americanos Pixies, que este ano lançaram o seu sétimo álbum Beneath the Eyrie, regressam a Portugal (depois de uma atuação no Campo Pequeno a 25 de outubro), para serem os cabeças de cartaz deste evento.

Não menos importantes são as confirmações de Parquet Courts, que no ano passado lançaram o aclamado Wide Awake!, Woods, que estiveram no certame em 2015, e os britânicos Black Country, New Road, que, graças a esta data, se estreiam em territórios nacionais.

A 27.ª edição do Vodafone Paredes de Coura está agendado para os dias 19, 20, 21 e 22 de agosto. Os passes para os quatro dias de festival já estão disponíveis. Neste momento o valor é de 95 euros, que passará em breve para 110 euros.