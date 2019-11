A ANA – Aeroportos de Portugal comunicou às companhias aéreas que o aeroporto de Lisboa estará encerrado durante o período noturno de janeiro a junho. A informação foi avançada pelo diretor da easyJet em Portugal, José Lopes, à margem da apresentação de resultados da companhia.

O encerramento por completo entre as 23h30 e as 6h vai obrigar as transportadoras a recalendarizarem as suas rotas, sendo que a easyjet vai deixar cair a sua ligação Lisboa - Lille, cujos voos estavam escalados no período abrangido pelo fecho noturno.

Sublinhe-se que as obras em causa destinam-se à extensão do espaço para estacionamento de aviões e taxyway, que fazem parte do programa de aumento de capacidade aeroportuária de Lisboa.