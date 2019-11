A TAP anunciou esta terça-feira a criação de três novas ligações aéreas, já a partir de janeiro de 2020. As novas rotas da companhia portuguesa vão ligar Lisboa a Maceió, no Brasil, e a Montreal, no Canadá e ainda Ponta Delgada a Boston, nos Estados Unidos da América.

Em comunicado, a TAP esclarece que estas três ligações surgem na sequência da “concretização de um dos caminhos estratégicos traçados”, desde o início do processo de privatização da empresa, em 2015. As novas rotas vão permitir “o crescimento da atividade no mercado brasileiro e Atlântico Norte”, de acordo com a nota. Com estas novidades, a TAP aumenta para 11 o número de ligações entre Portugal e a América do Norte, o mesmo número de rotas que tem agora para o Brasil.

A TAP informa que vai usar aviões A321LR para efetuar os trajetos, aparelhos que, segundo a empresa, são “ecológicos e menos dispensiosos”. O uso destes novos equipamentos vai ainda permitir “aumentar também as frequências para as cidades de Natal e de Belém, crescendo de três para cinco voos por semana para cada um dos destinos e explorar um novo mercado no Brasil". No mercado norte-americano, a transportadora aérea portuguesa destaca que no próximo ano vai operar 82 frequências semanais.

Em Portugal, a TAP vai aumentar o número de ligações entre Lisboa e Ponta Delgada, passando de quatro para cinco diárias.