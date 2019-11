A Efacec foi a empresa escolhida para o fornecimento de 95 carregadores rápidos para veículos elétricos a serem instalados na região de Baden-Württemberg, na Alemanha. O projeto, financiado pelo Governo alemão, representa um investimento no valor de 1,5 milhões de euros, e vai usar o modelo QC45, o best-seller de carregadores rápidos da Efacec.

O projeto já se encontra em implementação no terreno e o ponto de carregamento localizado em Bad Urach foi visitado pelo do ministro dos Transportes e Infraestruturas Digitais do estado federal de Baden-Württemberg, Andreas Scheuer, no início deste mês.

O projeto vai usar o modelo QC45 da Efacec que, segundo a empresa, se caracteriza pela sua compatibilidade com todas as marcas de veículos elétricos, pela alta eficiência (carregamento a 80% em menos de 30 minutos), instalação plug & play simples, potência de saída superior a 50kW, carga DC e AC em simultâneo, múltiplos standards disponíveis (CHAdeMO, CCS e AC) e comunicações integradas (3G, LAN, WiFi).

Este modelo tem algumas customizações específicas, nomeadamente um terminal de pagamento com cartão de crédito, facilidade de acesso para utilizadores com mobilidade reduzida, meter AC no circuito DC e classe B EMC.