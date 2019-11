O líder do Chega, do qual é deputado único, lançou um desafio ao Presidente da República. André Ventura quer que Marcelo se junte a si na visita ao bebé abandonado no lixo pela mãe, em Santa Apolónia.

“O Senhor Presidente já visitou o sem-abrigo que salvou o bebé e já manifestou solidariedade com a mãe que o abandonou à sua sorte”, lembrou André Ventura, em comunicado, acrescentando que fica a faltar o encontro com o recém-nascido em causa.

“Para que os valores certos sejam repostos, impõe-se uma visita à verdadeira vítima de tudo isto: o bebé que apenas por milagre se salvou”, defendeu o deputado do Chega.

O partido já enviou “uma missiva formal” na qual convida o “senhor Presidente da República a liderar a visita ao bebé abandonado” e a trazer “uma comitiva à sua escolha” que “integrará, naturalmente”, o presidente do Chega.

“Só assim cumpriremos os verdadeiros valores de Portugal”, lê-se ainda no documento.