O mercado de leasing e do renting europeu teve um crescimento homólogo de 3,42%, para um valor de 183 mil milhões de euros, no primeiro semestre de 2019. De acordo com os dados revelados, nesta terça-feira, pela Leaseurope – Federação Europeia das Associações de Empresas de Leasing e Renting, o setor do leasing “demonstrou um crescimento nas principais categoriais em quase toda a Europa”. Portugal foi uma das excepções, não conseguindo acompanhar este ritmo de subida.

Os principais destaques vão para o leasing imobiliário, com um significativo aumento de 21,4%. Já no setor mobiliário (que cresceu no total 3,92%), o segmento das viaturas registou uma subida de 4,28%, enquanto que o segmento dos equipamentos aumentou 3,05%, em relação ao primeiro semestre de 2018.

Portugal não conseguiu acompanhar os números do crescimento, registando uma queda homóloga de 2,68%, para valores de 1,8 mil milhões de euros. Segundo os dados da Leaseurope, esta quebra deve-se, sobretudo, à descida do leasing de equipamentos e veículos. Ainda assim, o segmento imobiliário em Portugal obteve um aumento de 2,38%, acompanhando a tendência europeia.

Alexandre Santos, presidente da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (AFL), considera que “estes dados indicam que o leasing e o renting continuam a manter uma evolução positiva e a crescer na Europa”, o que se verifica há cinco anos consecutivos. Em relaçãoa Portugal, o dirigente perspetiva “um crescimento consolidado do setor até ao final do ano”, embora admitindo que a subida possa ficar “aquém” do desejado. “O leasing e o renting sendo soluções já consolidadas no mercado continuam a ter espaço para crescer como instrumento de apoio à economia portuguesa. A ALF e as suas associadas pretendem que, em 2020, o leasing e o renting possam ainda ter mais relevo no financiamento, sendo instrumentos preferenciais no apoio ao crescimento económico”, afirma Alexandre Santos.

O Inquérito Estatístico Bianual Europeu agora revelado inclui os dados dos 31 membros da Leaseurope, provenientes de 26 paíse, entre os quais se encontra a AFL, em representação de praticamente 100% do mercado nacional.