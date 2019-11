Matthias Schmelz, milionário suspeito organizar orgias com menores, terá engravidado uma jovem, quando esta tinha 17 anos, avança o Correio da Manhã, esta terça-feira. A rapariga terá engravidado ainda com 17 anos, visto ter feito apenas os 18 anos no passado mês de agosto. Tal não constitui necessariamente crime, visto, a partir dos 16 anos, os menores poderem ter sexo consentido com um adulto sem que a lei os penalize. No entanto, a queixa contra Schmelz acusa o milionário de recorrer à prostituição de menores e de pagar a raparigas – cerca de 500 euros – por sessões de sexo, o que pode levar até uma pena de dois anos.

O milionário que está a ser investigado por suspeitas de organizar orgias com menores, na sua vivenda, no Monte do Estoril, assumiu que a rapariga que aparece nas fotografias partilhadas pelo Correio da Manhã - e que, segundo a mesma publicação, está grávida - é a sua namorada de 18 anos. “Será que por ter uma namorada mais nova do que eu, já não posso usufruir do meu jacuzzi na privacidade da minha casa, sem ser acusado de praticar orgias com menores!?”, escreveu na sua conta oficial de Facebook.

Schmelz decidiu também comentar uma fotografia publicada pelo mesmo jornal, onde a jovem aparece nua na piscina, acompanhada por outra rapariga e garantiu que esta magem foi capturada durante a sua ausência.