A GNR recuperou, esta segunda-feira, um cão que estava desaparecido há cerca de um ano, na vila de Soure, em Coimbra.

De acordo com um comunicado da força de segurança, emitido esta terça-feira, o cão, de raça Serra da Estrela, “deambulava perdido na via pública quando os militares o avistaram, tendo sido realizadas diversas diligências que permitiram, através da leitura do chip, apurar os dados do proprietário, que foi entretanto contactado”.

O animal já está em casa com o dono.