A circulação do trânsito na Avenida Marginal, em Lisboa, encontra-se impedida, desde as 20h, no sentido Cascais-Lisboa.

A decisão foi tomada pela Câmara de Cascais e pela Infraestruturas de Portugal, como medida de prevenção, depois de uma análise ao local, que permitiu concluir "há um risco objetivo para a segurança para quem cirula naquela importante artéria".

As condições metereológicas adversas previstas para os próximos dias podem agravar a situação, criando "situaç\oes de elevada perigosidade na segurança rodoviária", segundo a Câmara de Cascais. Segundo um comunicado enviado jornal SOL, a decisão da autarquia "deve-se ao estado de degradação do muro (paredão) que serve de contenção à estrada nacional 6, ao longo de uma extensão de mais de 300 metros".