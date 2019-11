O número de pré-avisos de greve tem aumentado nos últimos quatro anos. Desde o primeiro dia do ano até ao final de outubro, já entraram no ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 781 pré-avisos de greve, superando o registo do ano passado, que se fixou nos 733. De acordo com os números divulgados pela Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, em 2015 foram entregues 811.

A maioria das greves foram levadas a cabo por funcionários de empresas privadas, onde se contabilizaram 605 pré-avisos. Quanto à altura do ano, junho foi o mês que contou com mais paralisações (180), seguido de março (113). Já setembro e agosto foram os meses que registaram menos greves.

Ainda que o número de greves tenha aumentado ao longo dos últimos quatro anos, é preciso recuar até 2012 e 2013 - governo de Pedro Passos Coelho - para encontrar números mais elevados: 1895 e 1534 greves, respetivamente.