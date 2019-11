A produção de automóveis em Portugal cresceu 17,2% nos primeiros dez meses do ano, em relação ao mesmo período de 2018. Segundo os dados revelados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACP), até ao mês outubro já foram fabricados 290.227 veículos.

Só no mês de outubro foram produzidos 31.839 automóveis ligeiros e pesados, o que representa um crescimento homólogo de 14,7%. Neste período, observou-se uma quebra no mercado dos veículos comerciais ligeiros e pesados, enquanto que o mercado de ligeiros de passageiros apresentou um crescimento de 33,5% face ao mesmo mês de 2018.

A ACP realça a importância que as exportações representam para o setor, uma vez que 97,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, contribuindo de forma significativa para a balança comercial portuguesa. Relativamente aos veículos ligeiros de passageiros, 99,4% dos veículos produzidos em território nacional são exportados.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional (com 97,5%) com a Alemanha (23,8%), França (15,3%), Itália (13,2%) e Espanha (10,9%) no topo do ranking.