Um tiroteio no parque de estacionamento de um espaço comercial, em Duncan, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, fez, esta segunda-feira, três vítimas mortais.

De acordo com uma agência noticiosa local, o suspeito está entre os três mortos confirmados. O atirador ter-se-á suicidado depois do ataque. O tiroteio ocorreu junto a uma loja Walmart, no parque de estacionamento.

O alerta para o incidente foi dado por volta das 10h00 locais (16h em Lisboa).

Também as escolas tinham sido encerradas por precaução, mas já regressaram à normalidade.

Recorde-se que este é o segundo tiroteio nos Estados Unidos em menos de 24 horas. Este domingo à noite quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas num tiroteio em Fresno, no estado da Califórnia.

#UPDATE: OHP confirms 3 people are dead after a shooting at the Walmart in Duncan. The Duncan Banner is reporting the shooter is dead. @OKCFOX