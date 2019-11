Mais de metade dos portugueses – 63% - pondera, este ano, fazer compras no Black Friday segundo uma pesquisa realizada pela Google Portugal em julho deste ano. O valor prova que esta data está cada vez mais enraizada em Portugal e é hoje um dos grandes momentos de consumo dos portugueses.

Em 2018, a semana do Black Friday que se realiza em novembro, foi a semana do ano que registou o maior número de pesquisas no Google em Portugal, sendo a maioria realizada em dispositivos móveis o que mostra que a busca por oportunidades, ofertas e promoções pode acontecer a qualquer momento e a partir de qualquer dispositivo. E esta é também uma tendência consistente ao longo do tempo uma vez que as pesquisas por Black Friday crescem 34% de ano para ano e ocorrem durante todo o mês de novembro.

"Sendo o Black Friday um dos principais momentos de consumo em Portugal é normal que os consumidores estejam mais predispostos à informação das marcas e por outro lado, que as marcas procurem múltiplas fórmulas e estratégias para chegar ao consumidor. Aliás, esta é uma época crítica para ambas as partes” explica Joana Bastos, Industry Manager na Google.