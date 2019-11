Os setores da indústria, construção e energia são os que registam uma maior procura na área técnica no Porto. Esta é a principal conclusão do estudo Mercado de Trabalho atual: tendências, perfis e salários da consultora Machael Page, que analisa as principais tendências destes setores em Portugal.

Segundo a consultora, o estudo comprova o boom que se regista nos setores industrial, da construção e da energia. No primeiro caso, o poder de automação das linhas de produção destaca-se graças à evolução rumo à Indústria 4.0. Por outro lado, garante a Michael Page, o bom desempenho do setor da construção deve-se ao investimento privado em projetos de construção de habitações, além dos avanços na construção modular.

Neste âmbito, a construção de casas em fábricas, para serem transportadas e montadas no local, permite reduzir os prazos, custos e, acima de tudo, o impacto ambiental.

No que diz respeito ao setor da energia, o crescimento deve-se principalmente às energias renováveis, com um grande número de projetos a registarem-se nas fases de licitação, projeto, construção e O&M. As empresas portuguesas, líderes no setor e com elevado know-how, também regressaram ao exterior para desenvolver projetos a nível internacional.

“Para além destes perfis – o que nos permite concluir que a especialização e o conhecimento técnico são fatores fundamentais na hora de recrutar – assistimos a uma crescente procura por perfis altamente qualificados de chefia intermédios, como por exemplo supervisores e coordenadores de produção. Esta procura pela especialização e diferenciação pela capacidade técnica é, aliás, visível e transversal ao tecido empresarial português”, refere Carlos Andrade, Senior Executive Manager da Michael Page Porto. O responsável acrescenta ainda que é notada “uma crescente solicitação por estes profissionais, por parte de empresas de média e grande dimensão, principalmente nos setores automóvel, metalomecânica e engenharia”.