Uma ponte colapsou, esta segunda-feira de manhã em Toulouse, França, provocando a morte de pelo menos uma pessoa.

Um carro e um camião caíram ao rio e segundo os meios locais, a vítima mortal que, segundo o jornal francês Le Parisien, será um jovem de 15 anos, que seguia no veículo ligeiro com um dos pais. As autoridades suspeitam ainda do envolvimento de um terceiro veículo no acidente, havendo assim vários desaparecidos.

A ponte, com 150 metros de comprimento e cinco metros de largura, foi alvo de obras de renovação em 2003.