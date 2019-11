A produção de energia em África vai subir 60% até 2040. A garantia foi dada pelo vice-presidente da BP para África, Jasper Peijs, mostrando-se otimista sobre a evolução da indústria nesta região.

A BP, que produz 400 mil barris de petróleo por dia em Angola, Egito e Argélia, estima que a produção de energia no continente suba 60% até 2040, e apontou Angola como um caso de sucesso.

"Fico feliz em reconhecer as mudanças positivas que o Governo de Angola fez", disse Jasper Peijs, apontando que "estão novamente a incentivar o investimento, e por isso a BP prolongou o licenciamento nos blocos 15 e 18, e criou uma parceria para desenvolver os poços de gás".

Angola, salientou, não é caso único em África, onde os países estão a fazer mudanças positivas para os investimentos, que originam apostas maiores por parte das petrolíferas.

"Desde 2016, começámos sete grandes projetos e temos oito que devem entrar em produção até ao final do ano na Argélia, Angola e Egito, e outros que devem ter as decisões finais de investimento em breve, como na Mauritânia e Senegal", acrescentou.

O otimismo do líder da BP em África foi replicado por outros diretores presentes no encontro que juntou na Cidade do Cabo vários responsáveis petrolíferos e representantes de países africanos exportadores de matérias-primas, que apontaram também algumas das dificuldades de operar neste continente.

"A nossa indústria tem de continuar a pugnar por disponibilizar a energia procurada pelos clientes, reduzindo o impacto ambiental, mas para fazer isso enfrentamos concorrência pelo capital", disse a vice-presidente para África da Exxon Mobil, Pam Darwin.

A solução está em criar regimes fiscais estáveis e atrativos, vincou, apontando o exemplo dos Estados Unidos da América (EUA), que em dez anos conseguiram duplicar o volume de produção de petróleo de xisto.