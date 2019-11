Numa entrevista ao Porto Canal, Ricardo Quaresmas falou de vários temas, entre eles os jogos frente ao eterno rival Benfica.

"Na Luz tem um gozo especial, um sabor mais doce. Mas são sempre grandes jogos e essa rivalidade é bonita, é saudável, sentes isso, porque estás a semana toda a ouvir falar do jogo e quando entras já entras com aquela vontade de querer resolver o jogo. Com o Benfica, no túnel, sentíamos que íamos ganhar, porque tinham medo de nós, apesar de também terem grandes jogadores. Tremiam porque sabiam que não tinham hipóteses para nós", disse Quarema.

"Sentes isso. Consegues sentir quem está com mais confiança. Não sou muito de falar antes dos jogos. Fico sempre para último e ficava a olhar para os jogadores do Benfica e sentia que eles estavam com receio, sabiam que não íamos facilitar-lhes a vida. Era especial, porque sempre que ia ao Estádio da Luz ouvia "n" coisa, cigano disto, cigano daquilo... Numa jogada antes fui bater uma falta e escorreguei e o estádio ficou logo rir-se e a bater palmas, só que depois tiveram o azar da bola cair nos meus pés outra vez e de fazer golo. Para um portista é das coisas mais especiais é ir à Luz ganhar".