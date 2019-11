Uma jovem de 22 anos foi morta pelo ex-namorado, minutos depois de ter apresentado queixa dele por agressões físicas e ameaças, esta quinta-feira, em São Paulo, no Brasil. Adrielli Rodrigues estava à porta da esquadra quando foi baleada com quatro tiros, disparados pelo ex-namorado, Cristiano Gomes.

De acordo com o site brasileiro G1, a jovem tinha enviado uma mensagem para a mãe, minutos antes de ser baleada, a dizer que continuava a ser perseguida pelo ex-namorado, com uma fotografia em anexo do jovem a andar de moto.

Apesar dos esforços por parte dos serviços de emergência, Adrielli Rodrigues não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital.

Cristiano Gomes conseguiu escapar depois do crime, no entanto as autoridades conseguiram localizá-lo e detê-lo no dia seguinte. Depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o jovem ficou em prisão preventiva.