Foi deixado mais plástico nas praias portuguesas este verão do que no ano anterior. Os dados foram recolhidos a partir do projeto TransforMAR, que tem como objetivo a transformação do plástico recolhido em mobiliário urbano, evitando assim que as milhares de toneladas recolhidas vão parar aos oceanos.

Foram recolhidas 2,6 toneladas de plástico este ano, segundo os dados oficiais enviados à agência Lusa. Apesar de as campanhas de sensibilização serem cada vez em maior número, este ano foram registadas mais toneladas do material deixadas na praia, em comparação com 2018, onde foram registadas 1,5 mil toneladas.

A iniciativa foi realizada em 15 das 530 praias marítimas que Portugal tem.