Os confrontos em Hong Kong fizeram, esta quinta-feira, a segunda vítima mortal. Um homem de 70 anos morreu depois de, no dia anterior, ter sido atingido, segundo a BBC, por um “objeto duro”.

O homem, funcionário do governo chinês, não estaria envolvido nos protestos. A vítima estaria na sua pausa para o almoço quando foi atingido por “objetos duros arremessados por manifestantes”, tendo sido transportada de imediato para o hospital.

Um vídeo publicado pelo jornal China Daily mostra os grupos de manifestantes, que têm estado nas ruas desde junho, quando os protestos começaram, a atirarem tijolos uns contra os outros.

Os protestos, que começaram por ser pacíficos, têm vindo a aumentar os níveis de violência.

Recorde-se que esta segunda-feira a polícia baleou dois manifestantes pró-democracia e um homem foi incendiado enquanto discutia com manifestantes anti-governo.

A 70-year-old man was hit hard by a brick hurled by protesters. #HongKong #香港 pic.twitter.com/1Db92dn0Ug