O Reino Desunido da Pequena Bretanha e da Irlanda sem Norte

As eleições de 12 de Dezembro serão ganhas por Boris Johnson, que ficará para a História como o último dos primeiros-ministros do Reino Unido.

Sou dos muitos que tiveram a oportunidade de ver Boris Johnson actuar ao vivo, enquanto correspondente em Bruxelas do Daily Telegraph, nas conferências de imprensa da Comissão Europeia. Boris promovia um linchamento sumário do funcionário de turno, ridicularizado com verve, muita, e com verdade, pouca. No dia seguinte a crónica do correspondente na capital da eurocracia contribuía com mais uns milhares de caracteres para um exercício de EU-bashing, alimentando à colher o crescimento dos eurocépticos britânicos. Suprema ironia: Boris, filho de um funcionário da Comissão Europeia, educado na Escola Europeia de Bruxelas, é um apreciador das coisas boas proporcionadas pela maldita Europa, a começar pela liberdade de circulação de pessoas (estudantes incluídos), bens, serviços e capitais. O antieuropeísmo de Boris foi uma forma rápida de autocriação de emprego, primeiro como correspondente em Bruxelas, depois como candidato a primeiro-ministro.

No dia 12 de Dezembro, Boris ganhará uma maioria parlamentar (coisa que actualmente não tem) e a legitimidade como primeiro-ministro eleito (ao contrário do sufrágio indirecto por uns poucos militantes tories, como aconteceu na sua primeira entrada no n.o 10 de Downing Street). O sistema eleitoral britânico permite ganhar maiorias absolutas com 30% dos votos e Boris conta com quase 40% nas sondagens. A decisão, anunciada esta semana, por Nigel Farage de não apresentar candidatos do Partido do Brexit nos círculos em que os tories elegeram deputados é um presente envenenado: nos restantes círculos, a concorrência entre tories e brexiteers poderá fazer eleger um deputado labour ou até um liberal democrata (o único partido nacional abertamente anti-Brexit).

As eleições de dia 12 assinalarão mais uma derrota de Jeremy Corbyn, um brexiteer de sempre, pelo menos desde o referendo de 1975, em que defendeu a não adesão do Reino Unido às então Comunidades. Corbyn voltou por diversas vezes a defender a saída do Reino Unido, muito antes da generalização do petit nom do fenómeno (Brexit). Esta coerência explica a dificuldade e falta de convicção de Corbyn em fazer campanha contra o Brexit aquando do referendo de 2016. E explica igualmente a dificuldade que o eleitor britânico tem em perceber qual é a posição de Corbyn sobre o Brexit. A incompreensão gera mais incompreensão, pelo que uma esmagadora maioria dos eleitores consideram que Corbyn nunca chegará a primeiro-ministro (tem piores números do que a recentemente eleita líder dos liberais democratas). No dia 12 de Dezembro, um Labour com menos votos e menos deputados do que os obtidos nas eleições de 2017 precisará de um novo líder. No entanto, a passagem à clandestinidade do New Labour de Blair e companhia, a tomada de assalto da estrutura do partido pelo Old Labour de Corbyn e a força dos sindicatos na gestão do Labour poderão garantir a continuação da liderança corbynista (directamente ou através de um delfim).

A vitória da coligação Brexit (Johnson-Farage) renovará a vontade dos nacionalistas escoceses de convocar um segundo referendo independentista. Regressará o argumento “a Escócia que votou contra o Brexit não pode continuar num Reino Unido cujo Governo vai abandonar a UE”.

Pela Irlanda do Norte, o Brexit também não facilitará o convívio entre os unionistas que suspiram por Londres e os que preferem Dublin.

Escreve à sexta-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990