Uma mulher, de 82 anos, está desaparecida em Queiriga, concelho de Vila Nova de Paiva, Viseu.

“Uma mulher de 82 anos está desaparecida em Queiriga e já reforçámos os meios envolvidos nas buscas com equipas cinotécnicas e 'drones' para tentar localizar a vítima", disse fonte da GNR, citada pela agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, os vários meios estão a tentar que a mulher seja localizada o mais depressa possível, uma vez que as condições meteorológicas, sobretudo no período noturno, não são as melhores.

Além da GNR, estão ainda envolvidos na busca os bombeiros de Vila Nova de Paiva e de Resende.