O Estado quer mandar em tudo na nossa vida

O Governo – este como outros no passado – tem uma tentação irresistível de se meter na nossa vida muito para além do razoável no que diz respeito à alimentação. Os sucessivos impostos sobre açúcar, sal e refrigerantes revelam uma vontade de nos querer obrigar a consumir o que entendem que nos faz bem à saúde. Percebe-se o princípio, já que tentam poupar dinheiro com os gastos em saúde, já que, supostamente, esses produtos fazem muito mal. É certo que os consumidores têm a possibilidade de comprar esses produtos e usarem-nos como muito bem entendem. Mas por que razão não permitem que haja, por exemplo, padarias com pão com mais sal e outro com menos? Não seria isso muito mais democrático? Afinal, podiam taxar ainda mais, mas deixavam ao critério de cada um consumir ou não esses produtos. Hoje, comer pão é uma sensaboria terrível, já que a falta de sal torna o dito cujo numa massa sem qualquer interesse. Mas o que me incomoda mais é ser o Estado a querer determinar o que posso comer ou não. Como não sei fazer pão, sou obrigado a consumir o que está à venda – se quiser, como é óbvio. E são só esses os “ingredientes” que são prejudiciais? Quem tem problemas de estômago, por exemplo, não deve comer alho nem citrinos. Justifica-se por isso que esses produtos sejam ainda mais taxados? É que as pessoas, ao consumirem-nos, estão a prejudicar a sua saúde – logo, mais supostas despesas para o Estado. E onde irá acabar esta sanha? A carne de porco vai entrar nesse lote? E a de vaca? Será que os novos inquisidores vão querer, mais dia menos dia, decretar a proibição do consumo de carne? Com o argumento da poluição, não deverá faltar muito até que se chegue lá. Percebo que se façam grandes campanhas a alertar as pessoas para os malefícios do sal e do açúcar em excesso, bem como de fumar. Não entendo é que os consumidores de determinados produtos sejam castigados em relação a outros. O Estado mete-se cada vez mais na nossa vida, e isso não é bom.