A seleção nacional está a três pontos de garantir o apuramento para o Euro2020 depois de ter vencido, esta noite, a Lituânia, no Estádio do Algarve, por 6-0.

Cristano Ronaldo marcou três, chegando assim aos 98 golos pela seleção e ficando cada vez mais próximo do iraniano Ali Daei, que com 109 golos continua a deter o recorde de mais número de golos marcados pela seleção.

A lesão no joelho parece já fazer parte do passado e a este ritmo poderemos ter um super Cristiano Ronaldo no próximo Euro aos 35 anos. As 160 posições de diferença entre as duas selções começou a ser evidente aos sete minutos, que resultou no primeiro de Portugal marcado claro está por Ronaldo, através de grande penalidade.

Num jogo de sentido, Pizzi, Gonçalo Paciência (chamado pela primeira vez depois da estreia em 2017, já pela mão de Fernando Santos) e Bernardo Silva fizeram os restantes três golos para a equipa das Quinas.

Portugal está assim a um pequeno passo de marcar presença no Europeu do próximo ano. Para isso, basta somar, como já foi referido, os três pontos no próximo encontro, agendado para domingo, diante do Luxemburgo (fora).