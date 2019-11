A médica oncologista portuguesa e diretora da unidade da mama do Centro Clínico Champalimaud, Fátima Cardoso, irá presidir a organização mundial de cancro da mama, a Advanced Breast Cancer Global Alliance (ABC Global Alliance), anunciou a organização através de um comunicado.

A ABC Global Alliance, criada em 2016, é uma organização sem fins lucrativos que se dedica à defesa dos direitos dos doentes de cancro de mama avançado e à luta pela cura. A organização anunciou ainda que irá mudar a sua sede para Lisboa.

Esta quinta-feira, durante o Congresso Internacional sobre Cancro da Mama Avançado, Fátima Cardoso foi homenageada com o Prémio de Cancro da Mama Avançado 2019, “em reconhecimento de sua previsão ao entender a importância do cancro de mama avançado e para lançamento de uma aliança global contra ela", segundo consta no comunicado emitido pela ABC Global Alliance.

Congratulations to Fatima Cardoso who will receive the Advanced Breast Cancer Award at #ABClisbon next month, “in recognition of her foresight in understanding the importance of advanced breast cancer and for launching a Global Alliance against it”. #bcsm, https://t.co/cWjI0vGLFC pic.twitter.com/2GvSen9j6f