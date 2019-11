O antigo administrador da TAP Luís Rodrigues é o novo presidente da transportadora aérea açoriana SATA. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo Governo dos Açores, que nomeou Luís Rodrigues para ocupar o cargo deixado vago por António Luís Gusmão Teixeira, no início de novembro. O ex-presidente renunciou ao cargo justificando a sua decisão com o atraso verificado na implementação de medidas de reestruturação da empresa, que considerou urgentes e necessárias, e com a impossibilidade de reduzir, até ao final do ano, os prejuízos do grupo SATA para metade do valor registado em 2018, para além de apontar ainda razões de ordem pessoal.

Luís Rodrigues, licenciado em economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, Nova SBE, foi administrador da TAP entre 2009 e 2014 e, mais recentemente, assumiu funções como presidente executivo da Nova School of Business and Economics Executive Education, no concelho de Cascais, e como professor em Estratégia, Corporate Governance e Liderança Aplicada, na mesma instituição.

O novo presidente da SATA assume o cargo numa fase atribulada da companhia aera açoriana, depois das contas de 2018 terem fechado no vermelho, com prejuízos de 53,3 milhões de euros, o que representa um agravamento de 12,3 milhões em relação ao ano de 2017. A empresa prepara-se agora para avançar com um novo concurso para privatizar 49% da Azores Airlines, após o primeiro ter sido cancelado depois da divulgação de matéria considerada sensível.