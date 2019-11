Portugal enfrenta a Lituânia, esta quinta-feira, às 19h55, no Algarve, num jogo que será decisivo no apuramento para o Europeu de 2020. Já é conhecido o onze definido por Fernando Santos, que conta com muitas surpresas.

O onze desta quinta-feira teve muitas alterações em relação ao onze que enfrentou a Ucrânia: Ricardo Pereira, Mário Rui, José Fonte, Rúben Neves, Pizzi, Bruno Fernandes e Gonçalo Paciência substituíram Nélson Semedo, Raphael Guerreiro, Pepe, João Moutinho, Danilo Pereira, João Mário e Gonçalo Guedes.

Apenas Rui Patrício, Rúben Dias, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo mantêm a titularidade.