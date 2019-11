Depois da sua estreia em Portugal no Reverence Valada em 2016, os Fat White Family, que lançaram este ano o seu mais recente álbum, Serfs Up! adaptado do clássico dos Beach Boys Surf’s Up, os britânicos estreiam-se em Portugal em nome próprio no próximo mês de fevereiro, com um concerto no Porto, no Hard Club, e outro em Lisboa, no Lisboa ao Vivo, nos dias 4 e 5 de fevereiro.

O mais recente trabalho do furacão post-punk liderado por Saul Adamczewski (que também tem o projeto a solo Insecure Man) e pelos irmãos Lias e Nathan Saoudi foi aclamado pela crítica e recebeu ovações dos fãs, tendo sido descrito como "triunfante" e "transcendente". O single Tastes Good With The Money contou com a colaboração de Róisín Murphy na direção do videoclipe. Este é o terceiro trabalho da banda, que sucede a Champagne Holocaust (2013) e Songs for Our Mothers (2016).

Os bilhetes estarão à venda a partir de amanhã, nos locais habituais, a partir de 23€.