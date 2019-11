Um empresário alemão está a ser investigado por suspeitas de organizar orgias com raparigas menores, na sua mansão, em Cascais, a quem pagava 500 euros por sessão de sexo. Matthias Schmelz, de 59 anos, tornou-se milionário com a venda dos aspiradores Rainbow em Portugal, sendo ainda hoje presidente da empresa.

O homem é suspeito de recorrer à prostituição de menores e lenocínio, no entanto, o milionário, que continua em liberdade, nega ter cometido qualquer crime, citando a TVI24. Schmelz é suspeito de organizar orgias com quase dez jovens, que contratava por telemóvel, quase diariamente. Segundo a mesma fonte apurou, mais de metade das jovens envolvidas são menores e uma terá apenas 14 anos. O magnata chegava a ir à porta da escola buscá-las para as levar para a sua casa.

De acordo com a investigação da Polícia Judiciária, em articulação com DIAP de Lisboa, a investigação começou depois de uma mãe ter feito queixa às autoridades e ter dito que a sua filha tinha sido aliciada para se juntar a uma orgia. No entanto, foi quando a mansão foi assaltada durante ausência de Matthias Schmelz, por uma menor envolvida no esquema, que os factos começaram a ser conhecidos e a investigação se intensificou.

No dia 21 de março, uma jovem de 18 anos, que tinha participado numa orgia no dia anterior, tentou assaltar a casa do milionário, juntamente com três amigos. Na mansão estavam seis pessoas, incluindo uma rapariga de 18 anos que tinha ficado responsável pela casa durante a ausência de Schmelz. Estes alertaram a polícia para a invasão e as autoridades conseguiram deter a jovem de 18 anos que tinha organizado o assalto. Quando foram presentes a tribunal, no dia seguinte, alguns revelaram como tinham tido conhecimento dos objetos de valor que se encontravam dentro da casa, denunciando as orgias planeadas por Matthias Schmelz.