O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou, esta quinta-feira, o pedido para libertar a mãe que deixou o bebé no lixo, em Lisboa, de acordo com a TVI24.

O 'habeas corpus' foi entregue esta segunda-feira por três advogados, incluindo Varela de Matos, um dos candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados.

A mulher, de 22 anos, foi presente a tribunal no final da semana passada, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Desde esse momento, a mulher está no Establecimento Prisional de Tires, no concelho de Cascais.