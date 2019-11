A subida do salário mínimo nacional para os 635 euros a partir de 1 de janeiro de 2020 já é oficial. A medida foi aprovada em Conselho de Ministros ao início da tarde desta quinta-feira, depois de, na véspera, o Governo ter apresentado o valor em sede de concertação social.

Depois do aumento para os 600 euros no ano transato, esta subida surge na sequência das intenções do Governo de atingir a meta de 750 euros para o salário mínimo nacional até ao final da atual legislatura, em 2023.Tal como o i avançou na sua edição de hoje, este aumento de 35 euros vai traduzir-se numa subida de 31,15 euros líquidos no final do mês para cada trabalhador, o que representa pouco mais de um euro diário.

O número de trabalhadores a receber o salário mínimo nacional era de 755,9 mil em abril, de acordo com os dados do anterior Governo, com base nas declarações de remunerações à Segurança Social.