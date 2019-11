Uma outra forma de fascismo

Num tempo em que tanto se fala de liberdade e de direitos dos cidadãos, assistimos tranquilamente ao facto bizarro de até as brincadeiras entre amigos serem vigiadas, policiadas... e em última análise punidas. Foi o que aconteceu ao futebolista Bernardo Silva, castigado pela federação inglesa com um jogo de suspensão e uma multa de 50 mil libras por causa de um tweet inocente dirigido a um amigo. Não sou fanático do futebol nem me conto entre aqueles que defendem acriticamente os portugueses só por serem portugueses. A minha opinião não seria diferente se o caso tivesse outro protagonista. Simplesmente não me agrada que as regras sejam ditadas por burocratas ou, ainda pior, pelos fascistas do politicamente correto. Recapitulemos o episódio muito rapidamente. No início de setembro, Bernardo Silva colocou no Twitter uma foto do seu amigo Benjamin Mendy e uma imagem do boneco dos Conguitos, uma marca de chocolate, com uma legenda do género “descubra as diferenças”. Qualquer pessoa bem-intencionada e com uma mente sã acharia a brincadeira perfeitamente inofensiva – mas não foi esse o entendimento da associação Kick It Out, que denunciou o tweet e pediu a punição exemplar do prevaricador. Que uma associação militante deste género ache o caso “chocante” e considere que Bernardo Silva difundiu “estereótipos racistas” é compreensível – afinal, é destes casos e destas polémicas que estas organizações se alimentam. Que a federação inglesa tenha decidido ir atrás deste discurso – ele sim, marcado por um espírito vingativo – já é mais surpreendente. E, ao punir o jogador, em vez de promover a boa convivência entre pessoas de todas as cores, deu um sinal de intolerância. Sinceramente, custa-me perceber em que pode contribuir este castigo para a causa do antirracismo. Até porque acredito que não há qualquer maldade no tweet de Bernardo Silva. Já quanto àqueles que o acusaram, não estou assim tão certo.