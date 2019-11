Dezenas de quilos de cocaína chegam diariamente às praias francesas da costa atlântica desde meados de outubro - o pico verificou-se a partir de 4 de novembro. Segundo as autoridades francesas, até esta terça-feira, foram encontrados cerca de 1000 quilos e a maioria tem um nível de 83% de pureza. Em Gironde, perto de Bordéus, já foram encerradas diversas praias. Não se sabe de onde veio a droga, mas o episódio é já conhecido como “Maré Branca”.

“Provavelmente vem da América do Sul e vale largas somas de dinheiro”, disse o procurador de Rennes, Philippe Astruc, alertando que todas as pessoas que encontrem pacotes da droga devem deixá-la no mesmo sítio e avisarem a polícia. De acordo com a lei francesa quem se apropriar de estupefacientes num contexto destes pode ser punido com até 10 anos de prisão. “Pacotes suspeitos foram encontrados em todas a praias”, notou Astruc, numa extensão de 500 quilómetros, de Nantes até Biarritz, no extremo-sul da costa atlântica francesa - a droga encontra-se embrulhada em pacotes de plástico pretos e transparentes. “Há várias hipóteses, mas de momento é provável que tenha sido abandonada por causa de um problema mecânico ou durante uma tempestade”, adiantou o procurador francês num comunicado à AFP.

Segundo a ABC, um adolescente de 17 anos foi apanhado com cinco quilos de cocaína em Lacanau, uma praia de surfistas perto de Bordéus. O adolescente tinha vindo de Toulouse.

De acordo com a BBC, tendo em conta o preço de rua e a quantidade até agora encontrada, em causa estão cerca de 60 milhões de euros: o preço da cocaína em França é de 64 euros o quilo, segundo as Nações Unidas.

“É um produto muito puro, que não deve ser consumido dessa forma porque há um risco muito alto de overdose”, acautelou Astruc à France 2 TV. “Há um risco de saúde absolutamente iminente”. A polícia está a monitorizar as praias com um helicóptero, entre Cap Ferret e Soulac-sur-mer, cerca de 125 quilómetros, onde se inclui a praia Lacanau.

As polícias dos estados-membros da UE apreenderam um recorde de 140 toneladas de cocaína em 2017, segundo os dados mais recentes do Observatório Europeu para as Drogas e da Toxicodependência.