No último domingo, um homem atacou com ácido sulfúrico o atual namorado da ex-companheira, em Sintra. Suspeito de homicídio na forma tentada, este homem não pode, no entanto, ser detido por ter imunidade diplomática. Trata-se de um alto responsável da Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa que tem já antecedentes por suspeitas do crime de violência doméstica.

Segundo avançou a TVI24, a Polícia de Segurança Pública (PSP) chegou, no domingo, ao local onde ocorreu o crime e viu-se impedida de deter o homem quando este apresentou o seu passaporte diplomático. O Ministério Público foi, de imediato, contactado, mas nada conseguiu fazer já que, mesmo perante a gravidade do crime cometido, o agressor não pode ser sequer constituído arguido.

Agora, o auto de notícia levantado pela PSP deverá ser apresentado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para que sejam avaliadas as consequências e para saber se o homem pode ou não ser detido ou constituído arguido.

Este caso é semelhante ao que aconteceu em 2016, quando os dois filhos do antigo embaixador do Iraque em Lisboa agrediram um jovem em Ponte de Sôr. O crime era o mesmo – homicídio na forma tentada – e, nessa alura, os dois agressores não foram detidos pelas autoridades por possuírem imunidade diplomática. Depois do acontecimento, os dois jovens foram para o país de origem.