O Conselho de Administração do Património Mundial Nacional de Espanha autorizou a exumação de, pelo menos, 31 corpos que se encontram no Vale dos Caídos, a cerca de 40 km de Madrid. Depois da exumação de Franco ter sido feita no mês passado, a organizou reuniu-se com as 31 famílias que tinha pedido a exumação dos familiares e comunicou-lhes o estado em que as túmulos estavam e como se ia realizar o processo, que vai ter início na altura do Natal.

Após conseguirem entrar em todas as capelas, os médicos vão examinar os restos mortais. A maior dificuldade será, segundo o jornal espanhol El País, a identificação dos cadáveres, já que há capelas onde os restos mortais podem estar misturados.

No Vale dos Caídos estão os restos de cerca de 34 mil pessoas enterradas, vítimas da Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939.